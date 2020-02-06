بالفيديو..وصول العراقيين المقيمين في الصين الى بغداد

نقل المواطنين القادمين الى مستشفى الامراض السرطانية للتأكد من سلامتهم . وسط اجراءات وقائية فرضتها السلطات الصحية داخل مطار بغداد ..وصل عشرات العراقيين قادمين من الصين ....هربا من تفشي فايروس كرونا في العديد من المدن الصينية .

رحلة العودة الى الوطن جاءت بعد مناشدات دامت اياما رسمت عليهم الخوف وهم يخضعون لاجراءات صحية مشددة تصل الى الحجر الصحي.

وزارة الصحة العراقية اتخذت جملة اجراءات وقائية على جميع المنافذ الحدودية والمطارات .بعد ان اصبح كورونا الفايروس يهدد المنطقة باسرها.

نتيجة ارتفاع حالات الاصابة الى اكثر من عشرين الف حالة في الصين والكشف عن اصابات بالفيروس داخل دول عربية.

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