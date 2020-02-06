بلاسخارت تدعو الى ضمان حماية المتظاهرين السلميين

شددت ممثلة الأمم المتحدة في بغداد جينين هينيس بلاسخارت، اليوم الخميس، على ضمان حماية المتظاهرين السلميين في جميع الأوقات و"ليس بعد فوات الأوان".
وقالت الممثلة الأممية في تغريدة لها على موقع تويتر، إنها "تدين بشدة العنف والعدد المرتفع للضحايا في النجف الليلة الماضية".
وشددت بلاسخارت ، على "ضمان حماية المتظاهرين السلميين في جميع الأوقات، وليس بعد فوات الأوان".
ووصف سفير الاتحاد الاوروبي لدى بغداد مارتن هوت، في وقت سابق اليوم الخميس، الاحداث التي شهدتها مدينة النجف امس بأنه "ترهيب وعنف غير مقبول"، داعيا الى "تحديد الجُناة ومحاسبتهم".
وشهدت محافظة النجف يوم امس الاربعاء، مصادمات بين متظاهرين واصحاب القبعات الزرقاء، ادت الى سقوط شهداء وجرحى، ووصل وزير الداخلية ياسين الياسري الى المحافظة للاطلاع على الوضع الامني فيها.
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