نائب: سيكون لنا موقف برلماني جديد اذا أصرت القوات الأميركية على البقاء

وصف عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية بدر الزيادي، الخميس، قرار إخراج القوات الأجنبية من العراق بأنه "قرار الشعب"، مبيناً أن الحكومة المقبلة ستطبق هذا القرار، فيما أشار إلى أن البرلمان سيكون له بفصله التشريعي المقبل قرارات أخرى بحال إصرار القوات الأميركية على البقاء في بعض القواعد.
وقال الزيادي في حديث لـ الخليج 365، إن "أميركا تفكر بأن تجعل من قاعدة عين الأسد قاعدة أبدية لقواتها من خلال حديثها عن نصب بطاريات صواريخ باتريوت فيها، لكن هذا الأمر لن يحصل ولن نسمح به"، موضحاً أن "من بين أهم الأمور التي تم الاتفاق عليها مع رئيس الوزراء المكلف هو إرسال كتاب رسمي من الحكومة إلى القوات الأميركية يطالبها فيه بإخراج قواتها من الأراضي العراقية".
وأضاف، أن "البرلمان سبق له وأن أصدر قراراً بإخراج القوات الأجنبية من الأراضي العراقية، وقد أعلنت عدة دول أنها مستعدة لإخراج قواتها من العراق بحال رغبة العراق بهذا الأمر وهي بحاجة لجدولة خروج قواتها"، مبيناً "في حال إصرار القوات الأميركية على البقاء في بعض القواعد فان البرلمان وفي فصله التشريعي الجديد سيكون له وقفة وإصدار قرارات أخرى تمنع بقاء أية قوات أجنبية على الأراضي العراقية".
ومضى الزيادي وهو نائب عن تحالف سائرون، إلى القول إن "خروج القوات الأجنبية هو قرار الشعب ولا تراجع فيه، والحكومة المقبلة ستطبق هذا القرار".
يشار إلى أن مجلس النواب صوّت، في الخامس من شهر كانون الثاني الماضي، على قرار يلزم الحكومة بانهاء التواجد الأجنبي في البلاد.
وأضاف، أن "البرلمان سبق له وأن أصدر قراراً بإخراج القوات الأجنبية من الأراضي العراقية، وقد أعلنت عدة دول أنها مستعدة لإخراج قواتها من العراق بحال رغبة العراق بهذا الأمر وهي بحاجة لجدولة خروج قواتها"، مبيناً "في حال إصرار القوات الأميركية على البقاء في بعض القواعد فان البرلمان وفي فصله التشريعي الجديد سيكون له وقفة وإصدار قرارات أخرى تمنع بقاء أية قوات أجنبية على الأراضي العراقية".
ومضى الزيادي وهو نائب عن تحالف سائرون، إلى القول إن "خروج القوات الأجنبية هو قرار الشعب ولا تراجع فيه، والحكومة المقبلة ستطبق هذا القرار".
يشار إلى أن مجلس النواب صوّت، في الخامس من شهر كانون الثاني الماضي، على قرار يلزم الحكومة بانهاء التواجد الأجنبي في البلاد.
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