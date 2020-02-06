وجه رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، الخميس، بتشكيل لجنة تحقيقية بأحداث النجف. ونقل التلفزيون الرسمي عن وزير الداخلية ياسين الياسري، أن "رئيس الوزراء عادل عبد المهدي يأمر بتشكيل لجنة تحقيقية بأحداث النجف".

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