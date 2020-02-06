وصف سفير الاتحاد الاوروبي لدى بغداد، اليوم الخميس، الاحداث التي شهدتها مدينة النجف امس بأنه "ترهيب وعنف غير مقبول"، داعيا الى "تحديد الجُناة ومحاسبتهم".
وقال مارتن هوت، في تغريدة له على موقع تويتر، ان الترهيب والعنف ضد المتظاهرين على يد عناصر مسلحة، والذي تسبب بوفيات ليلة امس في النجف، امرٌ غير مقبول".
واضاف "لا بد من تحديد الجُناة ومحاسبتهم"، مشيرا الى أن "هذه الافعال الشنيعة تخرب تحقيق اي تقدم سياسي".
وشهدت محافظة النجف يوم امس الاربعاء، مصادمات بين متظاهرين واصحاب القبعات الزرقاء، ادت الى سقوط شهداء وجرحى، ووصل وزير الداخلية ياسين الياسري الى المحافظة للاطلاع على الوضع الامني فيها.
كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد الاوروبي: احداث النجف 'ترهيب وعنف غير مقبول' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.