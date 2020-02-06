الاتحاد الاوروبي: احداث النجف 'ترهيب وعنف غير مقبول'

وقال مارتن هوت، في تغريدة له على موقع تويتر، ان الترهيب والعنف ضد المتظاهرين على يد عناصر مسلحة، والذي تسبب بوفيات ليلة امس في النجف، امرٌ غير مقبول".

واضاف "لا بد من تحديد الجُناة ومحاسبتهم"، مشيرا الى أن "هذه الافعال الشنيعة تخرب تحقيق اي تقدم سياسي".



وشهدت محافظة النجف يوم امس الاربعاء، مصادمات بين متظاهرين واصحاب القبعات الزرقاء، ادت الى سقوط شهداء وجرحى، ووصل وزير الداخلية ياسين الياسري الى المحافظة للاطلاع على الوضع الامني فيها.