مواقع التواصل تناقش جدوى أول اجتماع عقده علاوي مع "متظاهرين"









اسماء السيد - أسامة مهدي: أثار الكشف اليوم عن اول اجتماع عقده المكلف بتشكيل الحكومة العراقية مواقف ونقاشات عدة على شبكات التواصل الاجتماعي في وقت احرق انصار الصدر خيام المعتصمين في بغداد والنجف التي هاجموا فيها المتظاهرين واصابوا عددا منهم.

وكشف الخبير الامني والمحلل السياسي العراقي هشام الهاشمي الاربعاء في تغريدة على حسابه بشبكة التواصل الاجتماعي تويتر تابعته ""الخليج 365"" عن عقد رئيس الحكومة المكلف محمد علاوي لاجتماع مع "فد من شباب الساحات حيث تعهد لهم بإشراكهم في حكومته على الأقل لهم وزارة واحدة وهيئة استشارية خاصة بهم لمراقبة تنفيذ مطالب المتظاهرين وتوزير نساء وتشكيل مكتب للحوار الوطني في 15 محافظة يدير الحوارات بين الحكومة والمجتمع المدني".

مستشفيات النجف تزدحم بمصابي المتظاهرين بهجوم أنصار الصدر

وقد اثار هذا الكشف الذي لم يعلن عنه مكتب علاوي او ساحات الاحتجاج بعد ردود افعال وتعليقات متعددة حيث اجاجه النائب عن جبهة الانقاذ والتمية احمد الجبوري قائلا "ممكن تسأله: هل يستطيع فرض القانون وسحب السلاح المنفلت من الشارع والمدن ومواجهة العصابات والمافيات المسلحة التي تسيطر على الدولة بكافة مفاصلها وقل له ان مهمتك الأساسية التحضير لانتخابات مبكرة وأنك رئيس حكومة موقتة لا تتجاوز عاماً واحد وأخيرا قل له أنت مرشح الأحزاب وليس الشارع".

أما يامين حسين فقد قال "اذا يريد يعمل شي زين حتى الناس توافق على بقائه فعليه ان يطلع الناشطين اللي معتقليهم ويكشف من اعتقلهم .. أما عبد الجبار الحسيني فقد علق قائلا "كل شخص التقى به هو من احزاب حتى لو كان متظاهر اكو اشخاص يروحون للساحه اعتصام ساعتين ويأخذ صور ويسوي روحه ناشط هذولا هما التقوا به".

أنصار الصدر يحرقون خيم المسعفين بساحة الطيران قرب التحرير وسط بغداد:

ومن جهنها قالت ريتا رحو "رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي وقع على الوثيقة التي يتعهد فيها بتطبيق شروط احزاب الفساد وبنودها، رئيس الوزراء المكلف من لأحزاب الفاسدة، ما الجديد وما هو الفرق بين عادل عبد المهدي ومحمد توفيق وهذه الوثيقة التي وقعتها قوى التحالف وشروطها لاجديد ابدا سوى التسويف".

زيد المحمود اعتبر "بالضبط مثل السابق صارت وي عادل عبد الكمهدي ايضا كان واحد عمل نفسه هو مفاوض بين المنتفضين وبين رئاسة الوزراء وبعدين اختفى وتعين مستشار لرئيس الوزراء لشؤون الشباب".. أما الناشط كرم حسن فقال " الحوار واللقاء مع محمد توفيق علاوي فيه خيانة للشعب كونه مرفوض شعبيا وليس بمقدور أي شخص يدّعي تمثيله للمتظاهرين كائنا من كان هذا استدراج واضح لثورة أكتوبر ومداهنة لاحزاب الفساد والسلطة ولا نعترف بكل مايصدر عن هذا اللقاء المشبوه والعاقبة للمتقين".

أما ياسين فجذر قائلا "هذه خطوة لاختراق وإنهاء الثورة .. كل محاولات اختراق الثورة ومطالبها وحرف مسارها وأهدافها فشلت وتحطمت على صخرة شعار نريد وطن والوعي القائد والجيل الجديد الذي لن يسكت حتى ينال الحرية ويعيش بكرامة وعدالة".. في حين تساءل زاهد الشرقي قائلا "لماذا لا يتم الإعلان (صور. فيديو. اسماء) عن هذه اللقاءات إن كانت الشخوص الحاضرة فعلاً تمثل المتظاهرين أو الساحات؟" .. فردت عليه عشتار قائلة "كلام فارغ، اذا كانت ساحات الاعتصام ترفضه فبمن التقى؟؟ مثلما حصل مع بداية الاحتجاجات عندما استقبل الحلبوسي (رئيس البرلمان) مجموعة يدعون بانهم ممثلي الشعب واتضح انهم من اتباع السياسيين و مجموعة منتفعة و حمايات و اعلاميين ميليشياويين".

مصاب بهجوم أنصار الصدر على متظاهري النجف

المتظاهر جليل حسون وجه سؤالا يقول "سؤال كيف تشكل هذا الوفد ومتى تم اختياره وكيف تم الاتفاق على مطالبهم ومتى كانت مطالب الساحات (وزارة واحدة واقتراح 3-5 من النسوة للحقائب الوزارية.. انها مسرحية ممله لكثرة ماتكررت".

ابن العراق البار" لوكان علاوي فارض على عبدالمهدي ووزير الدفاع ووزير الداخلية وقادة شرطة بغداد والمحافظات والاقامة الجبرية ومتهم حكومة عبدالمهدي والميليشيات بسوء استخدام السلطة كان صدقناه".. بينما رد انس الدباغ "لماذا لا تكون نقطه شروع هذا الرجل هو حل المليشيات وحصر السلاح بيد الدوله ومحاسبة من قتل المتظاهرين .. هل تظاهر الناس من اجل وزارة؟ ام من اجل بناء نظام محترم يحفظ للجميع كرامتهم".

محمود عبد اللطيف اعتبر من جهته الاجتماع "تسويف وضحك على الذقون ان كان صادقآ فليشكل لجنة امنية دولية نزيهة للتحقيق بقتل وخطف المتظاهرين من ايام القناص ولحد يوم القبعات الزرق... الأن اصبح مطلب الشعب هو الكشف عن القتله ثم بعده المطالب الاخر".

أما عمر الدليمي فقال ان "موضوع اشراك المتظاهرين بالحكومة هذه فتنة جديدة هدفها تمزيق التظاهرات واظهار الثوار على انهم طلاب مناصب.. اخ هشام لا تلعب هذا الدور الخبيث اذا كنت من ضمن فريق محمد علاوي فهذا شأنك ولكن لا تؤذي التظاهرات اثبتوا صدق نواياكم بالافعال لصالح الشعب افضل من العمل على الفرقة".

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واضاف كنان احمد ان "الساحات في كل العراق نشرت بيانات ان لا احد يمثلها اجتمع بعلاوي من التقى مرشح الاحزاب هم عناصر حزبية مغموره باسم الحراك وهي ممارسة استخدمتها الدولة العميقة سابقا ولعدة مرات لمواجهة التظاهرات الشعبية".

وفي وقت سابق اليوم طالب عضو المفوضة العراقي العليا لحقوق الانسان علي البياتي علاوي باطلاق بادرة حسن النية تجاه المتظاهرين وذلك بالدعوة الى الحوار والتنسيق معهم لغرض إيقاف العنف والعنف المضاد وابعاد المجاميع المخربة عن التظاهرات السلمية وإطلاق سراح جميع المعتقلين وتعويض الضحايا واستشارتهم من أجل اعداد البرنامج الحكومي القادم".

أنصار الصدر يحرقون خيم المعتصمين في النجف وبغداد

واليوم احرق انصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من اصحاب القبعات الزرقاء خيم المسعفين في بغداد وخيم المعتصمين في مدينة النجف واعتدوا عليهم واصابوا عددا منهم بجروح مختلفة.

فقد اقتحمت مجموعة من ميليشيات سرايا السلام بالقبعات الزرقاء ساحة اعتصام المتظاهرين في ساحة الصدريين بالنجف واعتدت عليهم واطلقت الرصاص الحي ضدهم ما تسبب في اصابة عدد منهم . وفي بغداد احرق انصار الصدر خيم المسعفين بساحة الطيران القريبة من ساحة التحرير مركز الاحتجاجات في العاصمة.

أنصار الصدر يهاجمون متظاهري النجف:

وفيما أعلن اتحاد الطلبة اليوم عن مليونية غدا فقد نظم طلبة الجامعات في بغداد الاربعاء وقفة استنكار بعد الاعتداء الذي تعرضوا له في ساحة التحرير خلال المسيرة الطارئة امس التي خرجوا فيها معبرين عن رأيهم في رفض تكليف محمد علاوي ورفض اساليب المماطلة والتسويف التي تتبعها السلطة.

وقفة احتجاج لطلبة جامعات بغداد ضد اعتداء أنصار الصدر عليهم

وقد هاجم أنصار الصدر مليونيات الطلبة في بغداد ومحافظات الوسط والجنوب ما ادى الى مقتل ناشطين في بغداد والحلة واصابة عشرات آخرين.

وقد اعتبر زعيم ائتلاف الوطنية العراقية اياد علاوي الطلبة بأنهم قلب الحراك النابض ورأس الرمح في التحول الذي يشهده العراق.

وقال علاوي في تغريدة على حسابه بشبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" وتابعتها ""الخليج 365"" قائلا "تحية لابطال اليوم وقادة المستقبل، قلب الحراك النابض، الذين أكدوا بوعيهم وإدراكهم انهم رأس الرمح في التحول الذي تشهده الساحة العراقية، وهم يواجهون ببسالة نادرة. ان حملات القمع والترهيب في ساحات التظاهر السلمي . اطرافٌ داخلية وأخرى إقليمية أعدت الخطط اللازمة للإبقاء على الاوضاع الحالية وإجهاض مطالب الجماهير الوطنية بإجراء الانتخابات المبكرة. ادعو القوى السياسية الوطنية والحراك الجماهيري السلمي للانتباه و إيقاف هذه المؤامرة الجديدة".

ومن جهته أعلن المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب اختفاء الناشط "كرار عبد الحسين" بعد استدراجه من قبل أشخاص إلى المطعم التركي بساحة التحرير أثناء تصويره بثا مباشرا وبعدها تم حذف البث من صفحته وقبل اغلاق هاتفه بثواني نشر منشورا يعتذر فيه من ميليشيات القبعات الزرقاء وإلى الآن لم يعرف مكانه ما اثار شكوكا قوية بتغييبه من قبل هذه المليشات.

كرار عبد الحسين

وكان الصدر قد أيد الاحتجاجات مع انطلاقها لكنه كان متقلّب المواقف حيالها مراراً ويختلف الآن مع المتظاهرين حول تكليف محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة. فقد أعلن الصدر دعمه تكليف علاوي فيما رفضه المتظاهرون باعتباره قريباً جداً من النخبة الحاكمة التي يتظاهرون ضدها. وتصاعدت الاحتجاجات خلال اليومين الماضيين بين متظاهرين شباب غاضبين من ترشيح علاوي وأنصار الصدر.