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بابا الفايتكان: اُصلّي لله من أجل العراق لكي يحيا في السلام

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بعث البابا فرنسيس بابا الفاتيكان رسالة من القصر الرسولي إلى البطريرك الكاردينال مار لويس ساكو بطريرك بابل للكلدان العراقيين، حيث نقل الأنبا باخوم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة الكاثوليكية بمصر تلك الرسالة التي جاء فيها:
لقد تسلَّمتُ رسالة التمنيات التي وجهتموها إلى بمناسبة الذكرى السنوية الخمسين لرسامتي الكهنوتية. أشكركم على هذه اللفتة اللطيفة وعلى تهانيكم وكلماتكم القلبية والأخوية.

وأضاف بابا الفاتيكان: "صاحب الغبطة، اُصلّي لله من أجل العراق، لكي يحيا في السلام ويصمدَ بشجاعة أمام كلَّ ما من شأنه أن يقوّض هذا السلام أو يقضي عليه، وأتمنى للعراق أن يُعزّز الشَركة بين جميع سكانه، أيّاً كانت جماعتهم أو ديانتهم، وأتمنى لجميع المسيحيين في العراق كل الخير والبركة في هذا العام الجديد".


واختتم بابا الفاتيكان رسالته: حفظكم الله يا صاحب الغبطة، وواصل عمل الروح القدس فيكم، لتكونوا بين إخوتكم بطاركة الشرق والأساقفة والكهنة والمؤمنين، صورة حية للسيد المسيح. "
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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