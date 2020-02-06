بابا الفايتكان: اُصلّي لله من أجل العراق لكي يحيا في السلام

لقد تسلَّمتُ رسالة التمنيات التي وجهتموها إلى بمناسبة الذكرى السنوية الخمسين لرسامتي الكهنوتية. أشكركم على هذه اللفتة اللطيفة وعلى تهانيكم وكلماتكم القلبية والأخوية.

وأضاف بابا الفاتيكان: "صاحب الغبطة، اُصلّي لله من أجل العراق، لكي يحيا في السلام ويصمدَ بشجاعة أمام كلَّ ما من شأنه أن يقوّض هذا السلام أو يقضي عليه، وأتمنى للعراق أن يُعزّز الشَركة بين جميع سكانه، أيّاً كانت جماعتهم أو ديانتهم، وأتمنى لجميع المسيحيين في العراق كل الخير والبركة في هذا العام الجديد".



واختتم بابا الفاتيكان رسالته: حفظكم الله يا صاحب الغبطة، وواصل عمل الروح القدس فيكم، لتكونوا بين إخوتكم بطاركة الشرق والأساقفة والكهنة والمؤمنين، صورة حية للسيد المسيح. "