بالصور.. اصابة قائد شرطة النجف باحداث المحافظة امس

افاد مصدر امني، الخميس، بأن قائد شرطة النجف العميد فائق الفتلاوي اصيب باحداث المحافظة امس.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "قائد شرطة النجف العميد فائق الفتلاوي اصيب ليلة امس خلال الاحداث التي شهدتها المحافظة بساحة الصدرين بعد مصادمات بين اصحاب القبعات الزرق والمتظاهرين".

واضاف ان "الاصابة هي كسر في اليد اليسرى للفتلاوي".

Advertisements

وشهدت محافظة النجف يوم امس الاربعاء، مصادمات بين متظاهرين واصحاب القبعات الزرقاء، ادت الى سقوط شهداء وجرحى، فيما وصل وزير الداخلية ياسين الياسري الى المحافظة للاطلاع على الوضع الامني فيها.