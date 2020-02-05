مجلس الشيوخ الامريكي يبرئ ترامب من تهمة اساءة السلطة

صوت الكونغرس الامريكي، الاربعاء، على تبرئة الرئيس دونالد ترامب من تهمة اساءة استخدام السلطة.
وجاء تصويت مجلس الشيوخ الامريكي خلال جلسة عقدت اليوم باغلبية 52 صوتا مقابل 48 صوتا.
ووافق مجلس النواب الأميركي، منتصف الشهر الماضي، على إحالة ملف عزل الرئيس دونالد ترامب إلى مجلس الشيوخ للمضي بمحاكمته في تهمتي تجاوز الصلاحيات وعرقلة تحقيق الكونغرس.
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