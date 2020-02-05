بالصور.. حريق مستشفى الزبير

تمكنت فرق الدفاع المدني من اخماد حريق اندلع في صالة الولادة بمستشفى الزبير في البصرة. وبحسب مصدر امني، فأن "الحريق ادى الى الحاق اضرار مادية دون وقوع اية خسائر بشرية".

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