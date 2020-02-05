اخبار العالم / اخبار العراق

بالصور.. حريق مستشفى الزبير

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

تمكنت فرق الدفاع المدني من اخماد حريق اندلع في صالة الولادة بمستشفى الزبير في البصرة.

وبحسب مصدر امني، فأن "الحريق ادى الى الحاق اضرار مادية دون وقوع اية خسائر بشرية".

 

 

ExtImage-2840194-414024704.jpg
ExtImage-3745266-930137984.jpg
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. حريق مستشفى الزبير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا