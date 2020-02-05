نزاع عشائري بالبصرة وحريق في مستشفى الزبير

افاد مصدر امني، الاربعاء، بأن نزاعا عشائريا اندلع في البصرة، فيما اندلع حريق بمستشفى الزبير بالمحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان " نزاعا عشائريا اندلع وسط البصرة تطور الى استخدام الاسلحة الخفيفة والمتوسطة".

واضاف انه "لم تعرف لغاية الان حجم الخسائر التي خلفها النزاع".

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من جانب اخر، اكد المصدر ان "حريقا اندلع في صالة الولادة بمستشفى الزبير ما ادى الى الحاق اضرار مادية دون وقوع اية خسائر بشرية".

وتابع ان "فرق الدفاع المدني تمكنت من اخماد الحريق".