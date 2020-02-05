اعلن الحشد الشعبي، الاربعاء، عن احباط محاولة تسلل عناصر "داعش" في الحضر. وقال الحشد في بيان مقتضب تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "قوات الحشد الشعبي تصدت لمحاولة تسلل لعناصر داعش في صحراء الحضر جنوب نينوى". واضاف انه "تم تفجير سيارتين مفخختين قبل وصولهما الى الساتر الامني". Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. الحشد يحبط محاولة تسلل عناصر 'داعش' في الحضر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.