الموقف الامني في ساحات التظاهر ببغداد والمحافظات اليوم

كشف مصدر امني، الاربعاء، عن الموقف ساحات التظاهر ببغداد والمحافظات.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "الموقف الامني في ساحات التظاهر ببغداد اليوم تضمن تواجد 450 متظاهرا"، مبينا ان "الاحداث في ساحة الوثبة اسفرت عن اصابة شخص بكرات ديدة (الصجم)".

واضاف ان "الموقف في النجف هو تواجد ١٥٤٠ متظاهرا استشهد منهم سبعة واصيب 140 اخرين بسبب المصادمات بين متظاهرين واصحاب القبعات الزرقاء، فيما اصيب ستة عناصر امن"، مشيرا الى ان "الاصابات تضمنت الاختناق والرصاص الحي في ساحة الصدرين".

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وفي بابل اكد المصدر ان "عدد المتظاهرين يبلغ ٣٨٠ متظاهرا ولا توجد اية اصابات"، موضحا انه "في الديوانية فقد بلغ عدد المتظاهرين 110 متظاهرية ولا اصابات بين صفوفهم".

وتابع المصدر انه "في محافظة كربلاء بلغ عدد الكتظاهرين نحو 150 متظاهرا ولا صابات بين صفوفهم"، لافتا الى ان "محافظة ذي قار يتواجد فيها نحو 1150 كتظاهرا ولا اصابات بين صفوفهم اليوم، الا ان جسر الزيتون مازال مقطوعا".

وبين المصدر انه "في ميسان بلغ عدد المتظاهرين ١٧٠ متظاهرا وفي واسط ٢٠٠ متظاهر والمثنى ٢٣٠ متظاهرا والبصرة ٩٦ متظاهرا".