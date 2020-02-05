'بالصور' عودة الهدوء لساحة الصدرين في النجف وتعطيل الدوام الرسمي بالمحافظة غدا

افاد مصدر امني، الاربعاء، بعودة الهدوء الى ساحة الصدرين في النجف، فيما اعلن المحافظ عن تعطيل الدوام الرسمي بالمحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "الهدوء عاد الى ساحة الصدرين في محافظة النجف"، مبينا ان "هناك نحو اربع الى ست خيم تضررت بالحرق في الساحة بعد المصادمات بين القبعات الزرقاء والمتظاهرين".

واضاف ان "فرق الدفاع المدني تمكنت من اخماد الحرائف في الخيام"، مشيرا الى ان "اندلاعها بسبب قنابل المولوتوف".

من جانبه اعلن محافظ النجف لؤي الياسري عن "تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الخميس ٦/٢/٢٠٢٠ في عموم المحافظة"، مبينا ان "ذلك باستثناء الدوائر الامنية والخدمية".

وافاد مصدر امني، اليوم الاربعاء، بتسجيل 85 اصابة في ساحات التظاهر وسط النجف، بسبب مصادمات بين متظاهرين واصحاب القبعات الزرقاء.

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