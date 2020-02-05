اخبار العالم / اخبار العراق

كهرباء النجف تنفي اطفاء الانوار على ساحة الصدرين بالمحافظة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نفت دائرة توزيع كهرباء النجف، الاربعاء، اطفاء الانوار على ساحة الصدرين بالمحافظة.

وقالت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تداولت خبر مفاده بان هناك إطفاء للتيار الكهربائي في ساحة الصدرين الإطفاء الإنارة فيها".

 

Advertisements

ونفت الدائرة "صحة تلك الانباء، مشيرة الى ان "جميع المغذيات في العمل ولم يكن هناك أي إطفاء للانارة".

 

ودعت الدائرة الى "التوخي الدقة في نقل المعلومة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كهرباء النجف تنفي اطفاء الانوار على ساحة الصدرين بالمحافظة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

قد تقرأ أيضا