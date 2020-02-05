كهرباء النجف تنفي اطفاء الانوار على ساحة الصدرين بالمحافظة

نفت دائرة توزيع كهرباء النجف، الاربعاء، اطفاء الانوار على ساحة الصدرين بالمحافظة.
وقالت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تداولت خبر مفاده بان هناك إطفاء للتيار الكهربائي في ساحة الصدرين الإطفاء الإنارة فيها".
ونفت الدائرة "صحة تلك الانباء، مشيرة الى ان "جميع المغذيات في العمل ولم يكن هناك أي إطفاء للانارة".
ودعت الدائرة الى "التوخي الدقة في نقل المعلومة".
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