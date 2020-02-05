مقتل ثلاثة عناصر من الحشد العشائري بهجوم مسلح شرق تكريت

أفاد مصدر أمني، الأربعاء، بمقتل ثلاثة عناصر من الحشد العشائري في هجوم نفذته عناصر تنظيم "داعش" شرق تكريت. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "تعرض من قبل عصابات داعش على منطقة الناعمة شرق تكريت، اسفر عن مقتل 3 من عناصر الحشد العشائري".

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