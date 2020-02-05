تعرف على مواجهات ربع نهائي دوري ابطال افريقيا

رياضة 2020-02-05 | 19:41 59 مشاهدة Advertisements انطلقت فعاليات قرعة دور ربع نهائي بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية، مساء اليوم الأربعاء. ونظم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مراسم سحب القرعة بأحد فنادق القاهرة بحضور عدد من ممثلي الأندية المتأهلة إلى دور الـ8 في البطولتين. وفيما يلي مواجهات دور الـ8 من دوري أبطال إفريقيا: الأهلي (مصر) ضد صن داونز (جنوب إفريقيا)



الرجاء (المغرب) ضد مازيمبي (الكونغو الديمقراطية) الرجاء (المغرب) ضد مازيمبي (الكونغو الديمقراطية) الزمالك (مصر) ضد الترجي (تونس)

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