مصدر امني: تسجيل 85 اصابة وسط النجف

افاد مصدر امني، الاربعاء، بتسجيل 85 اصابة في ساحات التظاهر وسط النجف.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إنه "تم تسجيل 85 اصابة بعضها خطرة في الاحداث الجارية وسط محافظة النجف".

Advertisements

وكان مصدر امني افاد، اليوم الاربعاء، بتسجيل خمس اصابات باطلاق نار في ساحة الصدرين وسط النجف.

وتشهد بغداد ومحافظات اخرى منذ (25 تشرين الاول 2019)، تظاهرات عدة للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل فضلاً عن المطالبة بالاصلاح، تصاعدت وتيرتها مما اسفر عن مقتل واصابة المئات بين صفوف المتظاهرين، فضلاً عن القوات الامنية.