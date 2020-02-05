علاوي يدعو الحكومة الحالية لحماية المتظاهرين

دعا رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي، الاربعاء، الحكومة الحالية لحماية المتظاهرين.
وقال علاوي في تغريدة له تابعتها الخليج 365، ان "ما يجري الآن من أحداث مؤلمة يدفعني للطلب من الحكومة الحالية للقيام بمهامهم المتمثل بحماية المتظاهرين".
واضاف ان "ذلك يكون لحين تشكيل حكومة تلبي تطلعات كل العراقيين وتستمد قوتها من الشعب وتنفذ مطالبه المشروعة والحقّة".
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