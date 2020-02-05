اندلاع النيران داخل دائرة الماء والمجاري وسط النجف

افاد مصدر امني، الاربعاء، باندلاع النيران داخل دائرة الماء والمجاري وسط النجف.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "النيران اندلعت داخل دائرة الماء والمجاري في ساحة الصدرين والفرق تحاول عمليات المكافحة مع تضرر عجلات للدفاع المدني".

وكان مصدر امني افاد، اليوم الاربعاء، بتسجيل خمس اصابات باطلاق نار في ساحة الصدرين وسط النجف.