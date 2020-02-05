السفير الأميركي وبارزاني: يجب أن تحظى الحكومة المقبلة على علاقة جيدة مع كردستان

أكد السفير الأمريكي لدى العراق ماثيو تولر ورئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، الاربعاء، على ضرورة تشكيل حكومة تقوم بإجراء الإصلاحات اللازمة وتمثل جميع المكونات القومية والدينية في العراق، فضلا عن ضرورة وأن تكون لديها علاقة جيدة مع الإقليم.

وقالت رئاسة حكومة الاقليم في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني استقبل، اليوم، السفير الأمريكي لدى العراق ماثيو تولر ووفده المرافق، وجرى في الاجتماع، بحث آخر التطورات على الساحة العراقية والمنطقة بشكل عام، كما تم التأكيد على أهمية استقرار الوضع في العراق".



وأضافت الرئاسة، أنه تم "التشديد على ضرورة تشكيل حكومة تقوم بإجراء الإصلاحات اللازمة على أن تكون بمستوى طموح المواطنين، وتمثل جميع المكونات القومية والدينية في العراق، وأن تكون لديها علاقة جيدة مع إقليم كردستان، وان تبني علاقات متوازنة مع دول الجوار والمجتمع الدولي على أساس المصلحة العامة".