مجلس امناء الشبكة يختار الفواز رئيساً لتحرير الصباح

اختار مجلس امناء شبكة الاعلام العراقي الكاتب والصحفي علي حسن الفواز رئيساً لتحرير صحيفة الصباح بدلاً من عباس عبود. وقال مصدر مسؤول في شبكة الاعلام العراقي لـ الخليج 365، إن "مجلس الامناء عقد جلسته الاسبوعية المرقمة الحادية عشر واختار الكاتب والناقد علي حسن الفواز رئيساً لتحرير صحيفة الصباح". وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن الاختيار تم "بعد اكثر من شهر على اقالة رئيس التحرير السابق عباس عبود".

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