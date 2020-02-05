تسجيل خمس اصابات في ساحة الصدرين وسط النجف

افاد مصدر امني، الاربعاء، بتسجيل خمس اصابات باطلاق نار في ساحة الصدرين وسط النجف.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إنه "تم فتح الرصاص الحي في ساحة الصدرين بالنجف، وتم تسجيل ٥ اصابات مختلفة"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وتشهد بغداد ومحافظات اخرى منذ (25 تشرين الاول 2019)، تظاهرات عدة للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل فضلاً عن المطالبة بالاصلاح، تصاعدت وتيرتها مما اسفر عن مقتل واصابة المئات بين صفوف المتظاهرين، فضلاً عن القوات الامنية.