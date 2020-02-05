الحسيني يقدم اوراق اعتماده لبوتين سفيرا للعراق في روسيا

وقال الحسيني في تغريدة له على تويتر تابعتها الخليج 365، "تشرفت اليوم بتقديم أوراق اعتمادي سفيرا مقيما لجمهورية العراق الى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

وأضاف الحسيني، أن "الرئيس الروسي اكد على عمق العلاقات التاريخية بين بلدينا الصديقين، والتطلع الى التعاون بين العراق وروسيا في كافة المجالات".