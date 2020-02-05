الحسيني يقدم اوراق اعتماده لبوتين سفيرا للعراق في روسيا

قدم عبد الرحمن حامد الحسيني، اليوم الاربعاء، اوراق اعتماده للرئيس الروسي فلاديمير بوتين سفيرا للعراق في موسكو.
وقال الحسيني في تغريدة له على تويتر تابعتها الخليج 365، "تشرفت اليوم بتقديم أوراق اعتمادي سفيرا مقيما لجمهورية العراق الى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".
وأضاف الحسيني، أن "الرئيس الروسي اكد على عمق العلاقات التاريخية بين بلدينا الصديقين، والتطلع الى التعاون بين العراق وروسيا في كافة المجالات".
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