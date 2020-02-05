المرور تكشف عن تنسيق لفتح الطرق والجسور المغلقة في بغداد

أكدت مديرية المرور العامة، اليوم الأربعاء، أن هناك تنسيقاً عالي المستوى لفتح الطرق والجسور المغلقة.
وقال المتحدث باسم مديرية المرور العامة اللواء عمار وليد بحسب وكالة الأنباء العراقية، إن "المديرية تسعى لفتح الطرق بما لا يتعارض مع حماية المواطنين والقرار الأمني"، مشيراً إلى أن "هناك تواصلاً مستمراً مع القادة الأمنيين لمناقشة هذا الجانب".
وأضاف أن"إغلاق بعض الطرق والجسور، وخصوصاً جسري السنك والجمهورية ومقترباتهما ضمن الكرخ وساحة التحرير والخلاني أثر بشكلٍ كبيرٍ في انسيابية الحركة في بغداد"، مشيراً الى أن "للمنطقة الخضراء دوراً كبيراً في سحب الزخم".
وتابع وليد أن "افتتاح جسر الأحرار أسهم بشكل كبير بإعادة الحركة لمنطقة الشورجة ،على الرغم من قلة العجلات فيه"، موضحاً أنه "في جانب الكرخ فليس لدينا مشاكل في ساحة قحطان أو جسر الجادرية أو منطقة القادسية".
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