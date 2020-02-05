افتتح وزير الاعمار والاسكان والبلديات العامة بنكين ريكاني، الاربعاء، مشروع مجاري كربلاء والذي يعد "اكبر" مشروع لمعالجة مياه الصرف الصحي في الشرق الاوسط. وقال مراسل الخليج 365 في محافظة كربلاء، "إن وزير الأعمار والأسكان والبلديات العامة افتتح، اليوم، اكبر مشروع لمعالجة مياه الصرف الصحي في الشرق الأوسط بالمحافظة بكلفة تصل الى ٤٠٠ مليار دينار عراقي.



وأضاف، أن المشروع سيساهم برفع التلوث عن نهر الفرات وبحيرة الرزازة، وكما سوف يزود نهر الفرات بكميات من الماء، فضلاً عن تزويد الأسمدة للزراعة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الاعمار يفتتح في كربلاء 'اكبر' مشروع لمعالجة مياه الصرف الصحي بالشرق الاوسط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.