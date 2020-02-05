تراجع ثلاث مراتب.. تعرف على تصنيف الجيش العراقي عالمياً

تراجع الجيش العراقي ثلاث مراتب في تصنيف أقوى جيوش العالم لعام 2020، واحتل المرتبة الخمسين من أصل 138 جيشا، متراجعا على المستوى الدولي والعربي.
وكان الجيش العراقي بالمركز 47 دوليا والرابع عربيا في تصنيف 2019، فيما جاء في التصنيف الجديد في المركز الخمسين والـ 21 آسيويا، والخامس والسابع على التوالي في قائمة أقوى الجيوش العربية والشرق الأوسطية التي تصدرها الجيش المصري الذي رفع تصنيفه ليصبح التاسع عالميا.
ويشير التصنيف إلى أن العراق الذي مزقته الحرب يواصل اتخاذ خطوات نحو الشرعية، حيث يعيد بناء المنطقة بعد الاضطرابات التي خلفها تنظيم الدولة الإسلامية "داعش".
ويشير التصنيف إلى أن العراق الذي مزقته الحرب يواصل اتخاذ خطوات نحو الشرعية، حيث يعيد بناء المنطقة بعد الاضطرابات التي خلفها تنظيم الدولة الإسلامية "داعش".
وعلى الصعيد العالمي، تصدرت الولايات المتحدة قائمة أقوى الجيوش، تلتها روسيا ثم الصين فالهند فاليابان، وحل جيش كوريا الجنوبية في المركز السادس، ثم الجيش الفرنسي، متبوعا بالجيش البريطاني، ثم المصري والبرازيلي والتركي على التوالي.
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