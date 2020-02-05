الجادري: لا صحة لأنباء عدم مشاركة تيار الحكمة في حكومة علاوي

وقال الجادري في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه ينفي "الأخبار التي تم تداولها عن عدم مشاركة تيار الحكمة الوطني بحكومة محمد توفيق علاوي في الوقت الحالي"، مبيناً أنه "من المبكر اتخاذ أي قرار بشأن هذه الحكومة".ومضى الجادري إلى القول، إن "الحكمة تراقب مسارات التشكيل وهي داعمة للإجماع الوطني المتحقق".

وأشار إلى أن "تيار الحكمة لا يتبنى أو ينفي في الوقت ذاته ترشيح أي شخصية لأي حقيبة وزارية في حكومة محمد توفيق علاوي، وأن ما تم تداوله بشأن اسم عبد الحسين عبطان عارٍ عن الصحة".