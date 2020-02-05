الجادري: لا صحة لأنباء عدم مشاركة تيار الحكمة في حكومة علاوي

نفى عضو المؤتمر العام لتيار الحكمة أيسر الجادري، الأربعاء، الأنباء التي تحدثت عن عدم مشاركة تيار الحكمة في الحكومة الجديدة حالياً، مبيناً أنه من المبكر اتخاذ أي قرار بشأن الحكومة.
ومضى الجادري إلى القول، إن "الحكمة تراقب مسارات التشكيل وهي داعمة للإجماع الوطني المتحقق".
وأشار إلى أن "تيار الحكمة لا يتبنى أو ينفي في الوقت ذاته ترشيح أي شخصية لأي حقيبة وزارية في حكومة محمد توفيق علاوي، وأن ما تم تداوله بشأن اسم عبد الحسين عبطان عارٍ عن الصحة".
جدير بالذكر أن رئيس الجمهورية برهم صالح كلف، السبت (1 شباط 2020)، محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة المقبلة.
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