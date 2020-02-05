شبهت صحيفة بريطانية، الاربعاء، الحكومة العراقية الجديدة المزمع تشكيلها من قبل رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي، بالحكومة اللبنانية الجديدة، مشيرة الى ذات "قواعد اللعبة".
واضافت أن "الحكومة اللبنانية تشكلت الشهر الماضي، رغم كل الاعتراضات الجماهيرية"، لافتة الى ان "المتظاهرين ملؤا شوارع بيروت أملاً في التغيير، وتم تهميش مطالبهم، حيث طلبوا نبذ المحاصصة الطائفية في النظام السياسي في البلاد، كما طالبوا بمجلس وزراء من التكنوقراط، ومع ذلك ، فإن النتيجة تعكس الفرق الصارخ بين تطلعات المحتجين والواقع".
وبينت ان "حسان دياب، الذي شغل منصب وزير التعليم في الحكومة السابقة المدعومة من حزب الله، تم تعيينه رئيسا للوزراء، كما ينظر إلى أعضاء الحكومة التي جرى اختيارها على انهم تابعون لحزب الله - المدعوم من إيران – وتابعون الى الحركات الشيعية والمسيحية المتحالفة مع ايران".
وبالنسبة لطهران، تقول الصحيفة، "كان تجريد الانتفاضة من زخمها من الأمور المهمة"، مضيفة " لا تبدو الأمور أفضل في العراق، على الرغم من مقتل أكثر من 600 متظاهر وجرح 20.000 آخرين منذ أكتوبر، اذ يدعو هؤلاء المتظاهرون إلى حكومة علمانية بعيدة عن نفوذ إيران، ووضع حد للفساد".
وتابعت قائلة، إن "مطالبهم قوبلت بالذخيرة الحية والقمع من قبل قوات الأمن والميليشيات المتحالفة مع طهران، حيث يبدو أنهم قادرون على تحمل كل شيء ، لكن ما لا يمكنهم تحمله هو حكومة أخرى تكرر التاريخ فقط".
كانت هذه تفاصيل خبر الاندبندنت: حكومة علاوي ستتشكل بنفس قواعد لعبة تشكيل الحكومة اللبنانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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