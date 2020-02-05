اعتبر الأمين العام لحزب الدعوة نوري المالكي، الأربعاء، أن الممارسات "التراكمية الخطيرة" للحكومة الأميركية "ضد" العراق "تنسف إدعاءاتها بالتبشير بالديمقراطية والحرية"، مشدداً على "الوقوف بالمرصاد لكل من يحاول العبث بهوية العراق".
وأضاف، أن "هذه الممارسات التراكمية الخطيرة لحكومة الولايات المتحدة الأميركية ضد العراق وشعبه وقواه السياسية ومقاومته وضيوفه؛ تنسف مرة أخرى ادعاءاتها بالتبشير بالديمقراطية والحرية واحترام حقوق الإنسان و إرادة الشعوب؛ لأنها بممارساتها هذه انتهكت أبسط مبادئ القانون الدولي".
وتابع: "لقد حذرنا مراراً من خطورة الأوضاع في العراق والمنطقة؛ بسبب ما تمارسه قوى الهيمنة من انتهاكات وعبث بأمن العراق والمنطقة، والتي أدت الى ما يشاهده العالم من فوضى وفشل واحتراب داخلي وشلل في كثير من مفاصل الدولة. وهدفهم هو العودة الى مشروع الإحتلال الذي أفشلناه كقوى وطنية إسلامية، عبر المقاومة السياسية المركّزة، طيلة ستة عشر عاماً من عمر التواجد العسكري الأجنبي على أرض العراق".
ومضى الأمين العام لحزب الدعوة إلى القول: "سنبقى نقف بالمرصاد لكل من يحاول العبث بهوية العراق واستقلاله وسيادته ومقدراته".
كانت هذه تفاصيل خبر المالكي يهاجم واشنطن: ممارساتها الخطيرة تنسف ادعاءاتها بالتبشير بالديمقراطية والحرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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