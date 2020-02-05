ملف التظاهرات يترك للحكومة الجديدة.. وهذا اول تحد لعلاوي

ذكر مصدر سياسي، الاربعاء، ان ملف التظاهرات ترك للحكومة الجديدة، مبينا ان هذا هو ا اول تحد لرئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي.
وقال المصدر انه "تقرر ترك ملف التظاهرات إلى رئيس الحكومة الجديد، فيما ستواصل حكومة تصريف الأعمال مهام حفظ الأمن ومنع تهديد الاستقرار".
وأضاف "هذا قرار اتُخذ سابقاً وسيكون أمام رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي أول تحدٍ هو التظاهرات ومعالجتها إن استطاع""، معتبرا ان "استمرار التظاهر بهذا الزخم، شكّل حالة صدمة لقوى سياسية ومراقبين في العراق".
وتابع ان "علاوي يواصل لقاءات وجس نبض للقوى السياسية المختلفة في المنطقة الخضراء"، موضحا انه "تم تخصيص دار إقامة مؤقت له فيها".
ودعا رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، السبت الماضي، الى اطلاق حوار مباشر مع المتظاهرين، فيما أكد أنه سيشكل فريقا استشاريا في مكتبه بهذا الشأن.
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