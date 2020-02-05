نائب: الانتخابات المبكرة ستتم بمدة اقصاها عام اذا اكتملت الاجراءات

وقال الفايز في حديث لـ الخليج 365، إن "اجراء الانتخابات في تصوري لن تكون قبل خمسة او ستة اشهر لكن من الممكن اجراؤها في موعد اقصاه عام واحد بحال استكمال جميع الاجراءات القانونية والفنية"، مبينا ان "هناك حاجة لاكمال قانون الانتخابات من خلال تحديد الدوائر الانتخابية التي تم وضعها في القانون المصوت عليه وعلى سبيل المثال فان البصرة حدد لها الدوائر الانتخابية لكنه لم يتم تحديد عدد الدوائر لها وحدود كل دائرة منها".واضاف الفايز، ان "هناك العديد من الامور التي هي بحاجة الى حسابات وتفصيل بغية المضي باجراء الانتخابات بالشكل الامثل"، لافتا الى ان "الامر يتعلق بمفوضية الانتخابات التي لم تكتمل حتى اللحظة هيكليتها وهي بحاجة لاستكمال الدوائر الانتخابية كي تتحرك حينها المفوضية لتوفير المستلزمات اللوجستية والمطبوعات لغرض اجراء الانتخابات".

واكد الفايز، انه "بحال قام مجلس النواب بحل نفسه فحينها ستتحول الحكومة تلقائيا لحكومة تصريف اعمال، لكن الدستور حدد مدة اقصاها ستين يوم لاجراء الانتخابات بعد حل البرلمان لنفسه".

