الخبراء الماليون الدوليون: العراق سدد للكويت 49.2 مليار دولار والمتبقي 3.2 فقط

أكدت لجنة الخبراء الدوليين، اليوم الأربعاء، أن العراق سدد للكويت كتعويضات 49.2 مليار دولار والمتبقي 3.2 مليار دولار فقط.
وتوقعت اللجنة "تسديد المبلغ كاملاً في النصف الأول من عام 2021 وغلق ملف التعويضات لتأمين الخروج النهائي من تحت طائلة البند السابع في حال استمرار عائدات النفط بنفس معدلاتها الحالية".
ويودع في "صندوق تنمية العراق" جميع عائدات العراق من تصدير النفط وتسحب الأمم المتحدة من هذه العائدات نسبة 5% وهي التعويضات التي تمنح للكويت عن حرب 1991، فيما تسدد وزارة المالية جميع ديون العراق قبل استلام الحكومة الاشراف على "صندوق تنمية العراق".
وتأسست لجنة الخبراء الماليين استناداً إلى قرار مجلس الوزراء وبدأت أعمالها في 1/4/2007، وذلك لتكون جهاز إشراف بديل للمجلس الدولي للمشورة والمراقبة والذي يشرف حالياً على ما ينفق من الأموال العامة العراقية المتأتية من إنتاج وتصدير النفط والمنتجات النفطية.
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