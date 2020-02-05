طقس الايام المقبلة: امطار ليلية وعواصف رعدية وانخفاض بدرجات الحرارة

توقعت هيئة الانواء الجوية، الاربعاء، ان تشهد البلاد ابتداء من الجمعة المقبلة تساقط امطار ليلية مصحوبة بعواصف رعدية مع انخفاض بدرجات الحرارة.

وقالت الهيئة في بيان لها تلقت الخليج 365 نسخة منه ان "الطقس سيكون ليوم الجمعة طقس صحو يتحول تدريجيا الى غائم ليلا مع تساقط امطار متفرقة و فرصة لحدوث عواصف رعدية احيانا، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائم جزئي يتحول الى غائم مع تساقط امطار متوسطة الشدة وتكون غزيرة في اقسامها الجبلية مع حدوث عواصف رعدية وفرصة لتساقط الثلوج في الاقسام الجبلية منها خلا الليل".

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واضافت الهيئة ان "الطقس سيكون في المنطقة الوسطى ليوم السبت غائم جزئي واحيانا غائم مع تساقط زخات مطر متفرقة تكون رعدية احيانا، ودرجات الحرارة تنخفض عدة درجات، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائم مع تساقط امطار متوسطة الشدة وغزيرة في بعض الاماكن مع حدوث عواصف رعدية وفرصة لتساقط الثلوج في اقسامها الجبلية، ودرجات الحرارة تنخفض عدة درجات"، مبينة ان "الطقس في المنطقة الجنوبية غائم جزئي مع انخفاض للحرارة لعدة درجات".

واشارت الهيئة الى ان "الطقس سيكون ليوم الاحد في المنطقة الوسطى صحو الى غائم جزئي مع انخفاض درجات الحرارة عدة درجات، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحو الى غائم جزئي مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في الاقسام الجبلية كما تتساقط الثلوج احيانا ودرجات الحرارة تنخفض عدة درجات"، مؤضحة ان "الطقس سيكون في المنطقة الجنوبية صحو الى غائم جزئي ودرجات الحرارة تنخفض عدة درجات".