مطار دبي يشهد أول تراجع سنوي على الإطلاق في حركة المسافرين في 2019

تراجعت حركة مطار دبي في 2019 بنسبة 3% إلى 86.4 مليون مسافر في 2019 ليسجل أول تراجع سنوي في حركة السفر.
وأضاف أن المطار خسر نحو 3.2 مليون مسافر محتمل جراء ذلك. ودبي وجهة رائجة لشركات طيران هندية مثل جت بينما شركة فلاي دبي التي تتخذ من المطار مقرا لها عميل رئيسي للطائرة ماكس.
كما أن حركة المسافرين كانت مخيبة للآمال في 2018، حيث كان متوقعا أن تعود لتسجيل نمو في خانة العشرات ولكنها سجلت نموا واحدا بالمئة فقط وهي أبطا وتيرة في 15 عاما.
وتراجعت عمليات هبوط وإقلاع الطائرات 8.6 بالمئة إلى 373 ألفا و 261 خلال 2019 بينما زاد متوسط عدد المسافرين لكل رحلة بنسبة 5.8 بالمئة إلى 239 راكبا.
وزادت حركة المسافرين بنسبة 1.3 بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي إلى 21.9 مليون واستقبل المطار 7.2 مليون مسافر شهريا على مدار العام.
ومن المرجح أن تتأثر حركة السفر في الربع الأول من العام بتفشي فيروس كورونا في الصين مما أدى لفرض قيود على السفر وتعليق رحلات من وإلي ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وعلقت الإمارات جميع رحلات المسفارين من وإلى البر الرئيسي للصين باستثناء بكين من اليوم الخامس من فبراير شباط
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