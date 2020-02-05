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على الرغم من النجاح الباهر الذي حققته النجمة العالمية شاكيرا والنجمة جينيفر لوبيز خلال العروض الخيالية التي شهدها المسرح في المباراة النهائية لدوري كرة القدم الأميركية، إلا أن ابنة الأخيرة تمكنت من سرقة الأضواء منها.
وفي التفاصيل، تمكنت إيمي ماريبيل ابنة لوبيز من زوجها السابق المغني مارك أنتوني من خطف الأنظار بعدما شاركت والدتها الغناء على وقع أغنية والدتها الشهيرة "Let's Get Loud"، لتحصد الثناء من معظم المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن ضجّت المواقع بالفيديو الذي ظهرت به.
شاهدوا الفيديو:
شاهدوا الفيديو:
ولم يقتصر الأمر على الحضور ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، بل العديد من النجوم عبروا عن إعجابهم بأدائها من ضمنهم والدها أنتوني.
يشار إلى أن جينيفر لوبيز، كانت قد نشرت في السابق العديد من الفيديوهات لابنتها البالغة من العمر 11 عاماً وهي تغني على صفحتها في إنستقرام، لتعرب عن جمال صوت ابنتها وثقتها بنفسها.
كانت هذه تفاصيل خبر ابنة جينيفر لوبيز تبهر العالم بصوتها وتخطف الانظار بحضورها (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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