علاوي: طلبة العراق يواجهون ببسالة نادرة حملات القمع في ساحات التظاهر السلمي

وصف رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي، الأربعاء، الطلبة العراقيين بأنهم "رأس الرمح" في التحول الذي تشهده الساحة العراقية، قائلاً إنهم "يواجهون ببسالة نادرة حملات القمع والترهيب في ساحات التظاهر السلمي. وكتب علاوي في تغريدة على موقع (تويتر): "تحية لطلبة العراق‬، أبطال اليوم وقادة المستقبل، قلب الحراك النابض، الذين أكدوا بوعيهم وإدراكهم انهم رأس الرمح في التحول الذي تشهده الساحة العراقية، وهم يواجهون ببسالة نادرة حملات القمع والترهيب في ساحات التظاهر السلمي".‬ وأرفق علاوي تغريدته بوسم "#طلابنا درع الثورة"، ووسم ‬"‫#سقطت_مروءتكم‬"، ووسم "#جيل لن يخضع_للقمع".

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