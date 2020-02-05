نائب: الاجواء مناسبة امام علاوي بعد ضوء اخضر من اغلب الكتل

اعتبر نائب عن تحالف سائرون، الاربعاء، أن الاجواء مناسبة امام رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي لتشكيل حكومة مهنية من شخصيات كفوءة ونزيهة ومستقلة، مستبعدا أن "تجازف" اي جهة سياسية بتقديم اسماء للكابينة الوزارية كونه عاقد العزم على مصارحة الشعب بخصوص هذه الجهات.
وبين المسعودي، ان "هناك تحديات كبيرة ورئيس الحكومة المكلف على اطلاع بها"، مشيرا الى ان "علاوي سيدخل خلال الايام المقبلة في دائرة اختيار كابينته الوزارية والاعداد لبرنامجه الحكومي".
واضاف المسعودي، ان "هناك فرق بين المحاصصة والتمثيل العادل لاطياف الشعب العراقي، بالتالي عدم الانصياع لتسمية شخوص من الاحزاب لانها حينها ستكون خاضعة لهيمنة الاحزاب وليس رئيس الحكومة"، مستبعدا "مجازفة اي جهة سياسية بتقديم اسماء لعلاوي لانه عاقد العزم على مصارحة الشعب بخصوص هذه الجهات".
واكد المسعودي، ان"علاوي عليه الانتباه لخطورة المرحلة، وان يمضي بخياراته الى نهاية المطاف لان الحكومة على المحك وتحت رقابة صارمة من الجميع"، لافتا الى انه "بحال شد علاوي العزم ومضى باختيار وزراء حكومته وفق معايير ثابتة وواضحة بعيدا عن المعايير الفضفاضة فنعتقد انه حينها لن يحتاج اكثر من اسبوعين او ثلاثة لتقديم اسماء حكومته".
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