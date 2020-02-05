امانة مجلس الوزراء توافق على تأجيل انفكاك رئيس هيئة المنافذ الحدودية 'وثيقة'

تنشر وكالة الخليج 365، وثيقة صاردة من امانة مجلس الوزراء تتضمن موافقتها على تأجيل انفكاك رئيس هيئة المنافذ الحدودية. وبحسب الوثيقة ادناه ان "المجلس وافق على تمديد تأجيل انفكاك رئيس هيئة المنافذ الحدودية كاظم محمد العقابي لمدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر".

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