الرافدين يوافق على منح المواطنين دفعة واحدة من قرض 50 مليون دينار

اعلن مصرف الرافدين، الاربعاء، عن موافقته قبول منح دفعة واحدة من مبلغ قرض 50 مليون دينار للمواطنين للبناء في قطعة ارض سكنية.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "المصرف وافق على قبول منح دفعة واحدة فقط من مبلغ القرض حسب طلب المواطن وذلك للتخفيف عن كاهله وأعباءه في تسديد القسط على كامل مبلغ القرض".

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واضاف ان "ذلك يكون باحتساب الاقساط الشهرية للمقترض وحسب مبلغ القرض المطلوب".

يذكر ان مصرف الرافدين باشر خلال الفترة الماضية بمنح قروض وسلف للموظفين والمتقاعدين وفق اليات وضوابط معينة.