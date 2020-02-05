تأهيل ثلاثة جسور للمشاة شرق بغداد 'صور'

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أعلنت امانة بغداد، الاربعاء، عن انجاز صيانة وتاهيل ثلاثة جسور للمشاة شرق العاصمة.
وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "دائرة المشاريع احدى ملاكات امانة بغداد انجزت تاهيل وصيانة ثلاثة جسور وادخالها الخدمة الفعلية امام حركة العبور ضمن شارع فلسطين حيث يقع الاول قرب تقاطع الصخرة والثاني قرب ساحة بيروت والثالث مقابل محطة وقود فلسطين".
واضافت ان "أعمال التاهيل تضمنت رفع التجاوزات المتمثلة ببقايا الهياكل الحديدية لاصحاب البسطات والانقاض المتجمعة ورفع الاسلاك الكهربائية لاصحاب المولدات مع غسل الجسور وبالتعاون مع دائرة بلدية مركز الرصافة بالاضافة الى اصلاح واستبدال المناطق المتضررة منها ومن ثم اعادة صبغها وادخالها الخدمة امام حركة السابلة والعبور".
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