بالصور.. عبوة تستهدف احدى خيام الاعتصام في ساحة الحبوبي

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افاد مصدر امني، الاربعاء، بأن عبوة صوتية استهدفت احدى خيام الاعتصام في ساحة الحبوبي بمدينة الناصرية، ملينة ان ذلك ادى الى اصابة ثلاثة اشخاص بجروح.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "عبوة صوتية كانت موضوعة بالقرب من احدى خيام الاعتصام ضمن ساحة الحبوبي في الناصرية، انفجرت فجر اليوم، ما ادى الى اصابة ثلاثة اشخاص بجروح بسيطة".
واضاف المصدر ان "قوة امنية طوقت المكان، وفتحت تحقيقا في ملابساته".
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