ازمة في برشلونة.. بطلها ميسي وابيدال

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2020-02-04 | 22:08
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رد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، على تصريحات إريك أبيدال، السكرتير الفني لبرشلونة الإسباني.
وأضاف: "اللاعبون مسؤولون عما يحدث في الملعب، ونحن أيضًا أول من يعترف عندما لا نلعب بشكل جيد".
وتابع ميسي: "يجب أن يتحمل المسؤولون عن الإدارة الرياضية مسؤولياتهم وقبل كل شيء يتحملون المسؤولية عن القرارات التي يتخذونها".
وأتم ميسي: "أخيرًا، أعتقد أنه عندما تتحدث عن اللاعبين، يجب أن تعطي أسماء لأنك بذلك ستتهم جميع اللاعبين وستدعم كل الاشياء القذرة التي قيلت من قبل".
وكان أبيدال قد صرّح في مقابلة صحفية مع صحيفة "سبورت" الإسبانية، عن أسباب إقالة إرنستو فالفيردي المدرب السابق لبرشلونة: "مع فالفيردي لم يكن جميع اللاعبين راضين ولم يعملوا بجد".
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