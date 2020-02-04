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ازمة في برشلونة.. بطلها ميسي وابيدال

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2020-02-04 | 22:08

ازمة في برشلونة.. بطلها ميسي وابيدال

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رد النجم الأرجنتيني ليونيل ، على تصريحات إريك أبيدال، السكرتير الفني لبرشلونة الإسباني.
وعبر حسابه الرسمي في يومياته على "إنستجرام" كتب ميسي: " أنا بصراحة لا أحب القيام بهذه الأشياء ولكني أعتقد أن كل شخص يجب أن يكون مسؤولاً عن مهامه والعناية بقرارته".

وأضاف: "اللاعبون مسؤولون عما يحدث في الملعب، ونحن أيضًا أول من يعترف عندما لا نلعب بشكل جيد".

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وتابع ميسي: "يجب أن يتحمل المسؤولون عن الإدارة مسؤولياتهم وقبل كل شيء يتحملون المسؤولية عن القرارات التي يتخذونها".

وأتم ميسي: "أخيرًا، أعتقد أنه عندما تتحدث عن اللاعبين، يجب أن تعطي أسماء لأنك بذلك ستتهم جميع اللاعبين وستدعم كل الاشياء القذرة التي قيلت من قبل".

وكان أبيدال قد صرّح في مقابلة صحفية مع صحيفة "سبورت" الإسبانية، عن أسباب إقالة إرنستو فالفيردي المدرب السابق لبرشلونة: "مع فالفيردي لم يكن جميع اللاعبين راضين ولم يعملوا بجد".

 

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محمد خليل المحرر: محمد خليل
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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