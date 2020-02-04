مصرع امرأة في حريق بمنزل سكني في نينوى

افاد مصدر امني، الثلاثاء، بأن امرأة لقيت مصرعها في حريق اندلع بمنزل سكني في نينوى.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "حريقا اندلع داخل منزل سكني بمنطقة موصل الجديدة في محافظة نينوى، ما ادى الى مصرع امرأة بداخله والحاق اضرار مادية بالمنزل".

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واضاف المصدر ان "فرق الدفاع المدني تمكنت من اخماد الحريق"، مشيرا الى انه "تم فتح تحقيق لمعرفة اسباب اندلاعه".

يذكر أن بغداد وعدداً من المحافظات تشهد بين فترة وأخرى اندلاع حرائق عدة، لاسيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية، فيما تعزو فرق الدفاع المدني غالبيتها إلى حدوث تماس كهربائي.