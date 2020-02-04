عمليات بغداد تعلن اصابة اربعة اشخاص بكرات 'صجم' في ساحة الوثبة

اعلنت قيادة عمليات بغداد، الثلاثاء، عن اصابة خمسة اشخاص بكرات "صجم" في ساحة الوثبة. وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "اربعة أشخاص اصيبوا بكرات حديدية (صجم) ضمن ساحة الوثبة ببغداد". واضافت "كما أصيب احد منتسبي الفوج الثاني بحفظ القانون أيضاً بنفس هذه الطريقة"، مشيرة الى ان "القوات الأمنية مازالت ملتزمة بالتعليمات ولا يوجد أي احتكاك او تماس مع المتظاهرين".

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