الصدر يدعو لدعم 'الثورة' باعداد حاشدة

دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الثلاثاء، إلى دعم "الثورة" بأعداد حاشدة. وقال الصدر في تغريدة على موقعه في "تويتر" واطلعت عليها الخليج 365، :"تحية إجلال وإكبار وإكرام لمتظاهري تشرين ولكل محبي الإصلاح ممن تعاونوا على إرجاع الدراسة والعلم والتعليم ليستتب الأمن والأمان".



وأضاف :"لذا صار من الضروري دعم الثورة بأعداد حاشدة ليقوى عودها ويشتد ساعدها ضد الفاسدين ويحفظ سلميتها وهيبتها".

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