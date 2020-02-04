نائب عن سائرون: خطوات الصدر مدروسة ووطنية وتهدف لخدمة البلد

اعتبر النائب عن تحالف سائرون صباح الطلوبي العكيلي، الثلاثاء، خطوات زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بانها مدروسة ووطنية وتهدف لخدمة البلد.
وقال العكيلي في حديث لـ الخليج 365، إنه "لم يألف التيار الصدري تواجد الحلفاء معه فقد تعود العمل وحده لأنه مؤمن بأن قضيته التي يعمل بها صعبة وطريقه اصعب خاصة مع من يستبدل من رئاسة الوزراء".
وأضاف :"لم نستغرب تصريحات الناطق الرسمي لتحالف النصر والتي صرحت بتناقضاتها المعهودة والتي لم تحط علماً بما أحاط به العالم اجمع"، مبيناً ان "التيار الصدري معروف بان طاعته لقائده لا يمكن ان ترتقي لها اي طاعة لقائد في اي مكان".
واوضح العكيلي، :"خطوات الصدر جميعها مدروسة ووطنية ولها هدف واحد هو خدمة البلد، بغض النظر عن هذا وذاك"، مبيناً ان "رمي الاحجار على بيت من صخر صعب على رامِ وبيته من زجاج، فاللعب على المكشوف لعبتنا ومستعدون لها في كل وقت".
وأضاف :"لم نستغرب تصريحات الناطق الرسمي لتحالف النصر والتي صرحت بتناقضاتها المعهودة والتي لم تحط علماً بما أحاط به العالم اجمع"، مبيناً ان "التيار الصدري معروف بان طاعته لقائده لا يمكن ان ترتقي لها اي طاعة لقائد في اي مكان".
واوضح العكيلي، :"خطوات الصدر جميعها مدروسة ووطنية ولها هدف واحد هو خدمة البلد، بغض النظر عن هذا وذاك"، مبيناً ان "رمي الاحجار على بيت من صخر صعب على رامِ وبيته من زجاج، فاللعب على المكشوف لعبتنا ومستعدون لها في كل وقت".
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