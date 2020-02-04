بالصور.. فتح شارع مغلق منذ 15 عاماً وسط بغداد

أعلنت امانة بغداد، الثلاثاء، عن المباشرة بفتح شارع مغلق منذ 15 عاماً وسط بغداد. وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الجهد الهندسي الخاص بأمانة بغداد بالتنسيق مع الفرقة الخاصة التابعة لمكتب رئيس الوزراء وبمتابعة مكتب امين بغداد باشرت برفع الكتل الكونكريتية وفتح شارع 10 ضمن المحلة 220 والذي يضم السفارتين الإندونيسية والصومالية".



وأضاف البيان أن الشارع "مغلق منذ سنة 2005 لتباشر بعدها الملاكات الخدمية بحملة لتنظيف وتاهيل الشارع المذكور". وأدناه صور لفتح الشارع:

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