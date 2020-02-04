سيناريوهات استئناف دوري الكرة الممتاز

لجنة المسابقات سبق وان حددت الـ16 من شهر شباط الجاري، موعداً لاستئناف الدوري يقسم على 3 مجاميع وتقام مبارياته في إقليم كردستان، لكن القرار لاقى معارضة من بعض الأندية مما دفع الاتحاد الى إعادة النظر فيه.رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، علي جبار، أكد ان الآلية الجديدة للدوري الممتاز مرهونة بالوضع الأمني في بغداد والمحافظات.

والسيناريو الأقرب لاستئناف الدوري الممتاز، هو إقامة دوري من مجموعتين وفق نظام مباريات الذهاب والإياب، حيث يترشح اول وثاني كل مجموعة للأدوار الإقصائية لتحديد البطل والوصيف.

كما ان خيار الغاء الدوري الممتاز موجود ضمن اجندة لجنة المسابقات، فاللجنة قد تلجأ الى الغاء الدوري في حال لم يتم التوصل الى اتفاق بين ممثلي الأندية الـ15.



وكانت اندية السماوة والكرخ والديوانية والقاسم وزاخو، قد أعلنت انسحابها من البطولة بسبب الازمة المالية.