نزار احمد: مسؤول في اتحاد الكرة المستقيل يسخر بريد الاتحاد لتنفيذ اجندته الشخصية

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2020-02-04 | 13:41
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اكد الخبير القانوني والمحامي السابق للاتحاد العراقي لكرة القدم، نزار احمد، أن مسؤول في اتحاد الكرة المستقيل يسخر بريد الاتحاد لتنفيذ اجندته الشخصية دون الرجوع الى زملائه.
واضاف "بهذه الصلة، لا اعرف لماذا يزج اسمي بموضوع انا ليس لدي فيه ناقة ولا جمل، وعليه في حالة استمرار مثل هذه التصرفات الصبيانية او استمرار احد عناصر المكتب التنفيذي المستقيل بالانفراد بالايميل الرسمي للاتحاد وبدون الرجوع الى زملائه في المكتب التنفيذي المستقيل وتسخيره حصرا لتنفيذ اجندته الشخصية بمعزل عن باقي اعضاء المكتب التنفيذي المستقيل".
وتابع "سأكون مضطرا اجلا ام عاجلا الى التدخل بقوة بهذا الموضوع وهذا الشخص وكتلة المعترضين يعرفون جيدا بقدراتي القانونية بهذا المجال، فحتى اذا اصدر الفيفا قرارا قانونيا بتشكيل هيئة تطبيعية للاتحاد باستطاعتي الطعن بهذا القرار واستحصال قرار ولائي بتجميد العمل به ثم نقضه كليا".
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